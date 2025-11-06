“Los niños están en peligro” en el Centro Integrado Infantil Amanda Beban

Claudia Barreto, empleada del Centro Integrado Amanda Beban de Ushuaia, volvió a poner en evidencia el deterioro edilicio que atraviesa la institución y la falta de respuestas oficiales. En diálogo con Radio Provincia, describió una situación que definió como “insostenible”, con goteras, filtraciones de agua tras el temporal de lluvias, radiadores sueltos y puertas de emergencia en mal estado.

“Se mandaron fotos y videos al secretario Mariano Ponce, pero la única respuesta fue que los chicos se retiren temprano para hacer una inspección”, relató Barreto, visiblemente molesta. La trabajadora recordó que los reclamos no son nuevos: “Estamos de medida de fuerza hace seis meses y no hay respuesta”.

Desde el gremio ATE, adelantó, se analiza avanzar por la vía judicial ante la falta de soluciones. “El secretario general, Carlos Córdoba, está evaluando hacer este tipo de presentaciones, porque no nos olvidemos que los niños que atendemos están en peligro, y no vemos responsabilidad desde arriba para hacerse cargo”, advirtió.

Barreto también mencionó la visita de la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, quien recorrió las instalaciones pero no adoptó medidas concretas. “Le mostramos todas las situaciones”, dijo, y detalló que existen problemas tan básicos como “puertas sin picaportes o tornillos flojos”.

“Todos nos entienden, pero nadie hace nada. Hay un Estado y debe cumplir”, concluyó Barreto, sintetizando el reclamo de los trabajadores que, entre la preocupación y el cansancio, siguen esperando respuestas para garantizar la seguridad de los niños.