El Ministerio de Salud informa la detección de casos de coqueluche (tos convulsa) en adultos y adolescentes en Ushuaia

El Ministerio de Salud de la Provincia a través de su Dirección de Epidemiología y el Departamento de Enfermedades Inmunoprevenibles confirmó la detección de casos de coqueluche en la ciudad de Ushuaia en adultos y adolescentes.

Esta enfermedad respiratoria y contagiosa es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Si bien puede afectar a personas de todas las edades, representa un mayor riesgo para lactantes y niños pequeños.

Se caracteriza por presentar tos prolongada (más de 14 días), pudiendo estar acompañada o no por rinitis y fiebre. Los accesos de tos pueden generar vómitos, falta de aire y molestias al momento de alimentarse (bebés y niños pequeños).

La enfermedad puede prevenirse eficazmente mediante la vacunación.

Esquema de vacunación:

• 2, 4 y 6 meses.

• Refuerzos a los: 15 o 18 meses; 4-5 años; y 11 años.

• Embarazo: a partir de las 20 semanas.

• Personal de Salud

Otras medidas preventivas:

• Lactancia materna.

• Higiene de manos.

• Toser en el pliegue del codo.

• Ventilar los ambientes.

• No compartir elementos personales (mate, vasos, utensilios).

Se recomienda consultar al médico en los siquientes casos:

En lactantes y niños:

-Tos acompañada de dificultad para respirar.

-Tos que causa coloración morada o azulada en labios/cara.

-Tos que termina en vómitos o deja muy agotado.

-Bebe que deja de dormir o comer por la tos.

-Lactante menor de 6 meses con tos persistente.

-Ante respiración rápida, hundimiento entre costillas o ante queja al respirar.

En adolescentes y adultos

-Tos que provoca vómitos, mareos o sensación de falta de aire.

-La tos es persistente y afecta la vida diaria.

-Aparece fiebre, dolor en el pecho o sangre al toser.

-En caso de convivir con bebés pequeños, embarazadas o personas con defensas bajas.

IMPORTANTE

No toda tos es coqueluche. La tos convulsa puede ser grave en bebés. En adultos puede ser leve pero puede contagiar a otros. Hay que tomar medidas de prevención diarias como el lavado de manos, ventilar los ambientes, no compartir elementos personales y toser en el pliegue del codo. La vacunación es la mejor forma de prevenir.