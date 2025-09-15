Ley de oncopediatría: avanza su reglamentación en Tierra del Fuego

La Ley que creó el “Programa de protección Integral a Pacientes Oncológicos infanto-juveniles”, impulsado por Victoria Vuoto. La provincia de Tierra del Fuego avanza en la reglamentación de la Ley Provincial de Oncopediatría, una iniciativa impulsada por la legisladora Victoria Vuoto, que busca garantizar la atención integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer y el acompañamiento a sus familias.

Para lograr la sanción de la ley, se juntaron más de 20 mil firmas de vecinos y vecinas en toda la provincia, se contó con el apoyo de la Red de Mamás de TDF, Luccau, Fundación Sonrisas Congeladas, Dar + Pelucas Oncológicas y con el de muchas instituciones y organizaciones más, que ayudaron a estructurar la mejor Ley posible para los fueguinos y fueguinas.

“Es fundamental contar con un Estado presente que asegure el acceso al derecho fundamental de la salud. Con esta reglamentación, se materializa un paso clave para que la ley pueda aplicarse de manera efectiva y concreta”, destacó Vuoto.

La legisladora recordó que, al momento de impulsar la norma, existieron voces que sostenían que no era necesario contar con una ley provincial o con un programa específico. Sin embargo, la realidad demuestra que la creación de este marco legal era indispensable para fortalecer el sistema de salud y garantizar políticas públicas de protección a las infancias.

“En un contexto donde el gobierno nacional recorta recursos y políticas públicas vinculadas a la salud, ataca al Garrahan y veta la emergencia en salud pediátrica, con la provincia redoblamos los esfuerzos para estar presentes, para hacer realidad la ley provincial y el acompañamiento a familias de niños, niñas y adolescentes con cáncer”, destacó.

Con esta reglamentación, Tierra del Fuego se consolida como una provincia pionera en la implementación de herramientas legales y programas de acompañamiento a pacientes oncopediátricos, asegurando que cada niño, niña y adolescente tenga la atención y el respaldo que necesita.