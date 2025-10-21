Ushuaia lanza el concurso fotográfico “La naturaleza se rebela ante el cambio climático”

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Ambiente y las Reservas Naturales Urbanas (RNU), invita a las y los estudiantes del último año del nivel secundario a participar del concurso de fotografía “La naturaleza se rebela ante el cambio climático”, una propuesta que busca promover la conciencia ambiental y poner en valor la biodiversidad de los espacios naturales que rodean la ciudad.

Desde el área destacaron que “las Reservas Naturales Urbanas son los pulmones verdes de Ushuaia, y este certamen invita a explorarlas, registrar su belleza y mostrar cómo la naturaleza expresa los efectos del cambio climático”.

La temática del concurso abarca floración, fauna y paisajes dentro de las RNU de Ushuaia, y cada participante podrá presentar una fotografía que refleje su mirada sobre el entorno natural.

Las y los interesados podrán inscribirse y enviar su imagen hasta el sábado 25 de octubre.