El Municipio avanza con los trabajos de bacheo en calles y avenidas de Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia continúa desarrollando el plan de bacheo en calles y avenidas de la ciudad, con el objetivo de reparar el asfalto deteriorado durante el invierno y mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

En esta etapa, personal de la Dirección de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, realizó intervenciones en las avenidas Malvinas Argentinas, Maipú e Hipólito Yrigoyen, entre otras arterias.

De manera paralela, se ejecutan tareas de mantenimiento en calles de tierra de distintos barrios, en el marco de un cronograma de trabajo planificado.

Desde el área municipal destacaron que, con la mejora de las condiciones climáticas, se intensificaron los trabajos de reparación y reasfaltado. Asimismo, se solicita a los conductores circular con precaución por los sectores intervenidos.