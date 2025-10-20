El Municipio de Ushuaia convoca a emprendedores para una Nueva Edición de la Expo Feria

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a emprendedores, emprendedoras y cooperativas de la ciudad a participar en una nueva edición de la Expo Feria y Mercado Concentrador que se desarrollará los días 8 y 9 de noviembre en el microestadio municipal José “Cochocho” Vargas

El objetivo de la propuesta es continuar fortaleciendo los espacios de comercialización local, promoviendo el consumo interno y visibilizando el trabajo de quienes producen en Ushuaia.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del formulario online disponible en https://inscripciones.website/expo-feria-mercado-concentrador/, completando sus datos y rubro correspondiente.