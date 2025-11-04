La Municipalidad de Ushuaia intensifica las tareas de mitigación tras el temporal de lluvias

La Secretaría de Planificación e Inversión Pública informó que equipos técnicos, personal operativo y maquinaria de distintas áreas municipales trabajan desde las primeras horas de este martes en acciones de mitigación frente a los daños ocasionados por el fuerte temporal de lluvia que afecta a la ciudad desde el sábado.

La titular del área, Belén Borgna, explicó que se realizó “una evaluación de las tareas del lunes y se definieron las líneas de trabajo para la jornada”, enfocadas principalmente en la recuperación de calles de tierra que constituyen el único acceso a distintos barrios, así como en la reconstrucción de zanjas en sectores comprometidos.

La funcionaria señaló que entre miércoles y viernes “vamos a tener una ventana que nos va a permitir avanzar con estas tareas”, y anticipó que las proyecciones meteorológicas indican la posibilidad de un nuevo temporal de lluvias para el sábado, desde la madrugada hasta la noche.

En este contexto, detalló que ya se dispusieron medidas preventivas, como el emplazamiento de maquinaria en puntos estratégicos para reducir los tiempos de respuesta, y el acopio de material de tierra en algunas vías donde podrían requerirse acciones de contención.

Borgna afirmó que “vamos a monitorear el pronóstico durante la semana” y que, si las condiciones de alerta se mantienen hacia el jueves o el viernes, se emitirá una comunicación preventiva a la comunidad, además de organizar las intervenciones necesarias para garantizar acompañamiento y asistencia en los sectores más vulnerables.

