La Municipalidad acompañó la jineteada por el Día de La Madre organizada por La Agrupación “Gauchos Fueguinos”

La Municipalidad de Ushuaia acompañó la jornada de jineteada organizada por la Agrupación “Gauchos Fueguinos”, que tuvo lugar el domingo en el campo de doma y folclore de los hijos de Tito y Tito Padín, en el marco de la celebración del Día de la Madre.

De la jornada participó la legisladora Victoria Vuoto, el concejal Gabriel de la Vega y, en representación del Ejecutivo municipal, el secretario de Gobierno, César Molina, quien destacó “la importancia de acompañar y mantener vivas nuestras raíces y expresiones culturales, que forman parte de la identidad fueguina”. Asimismo, subrayó “el trabajo y el compromiso de la Agrupación Gauchos Fueguinos para sostener estos espacios de encuentro y celebración comunitaria”.

Durante la actividad, que reunió a familias, vecinos y vecinas de la ciudad en torno a las tradiciones del campo y la cultura popular, participaron distintas agrupaciones gauchas y artistas locales.

