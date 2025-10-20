En las instalaciones de la Casa de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia se realizó la edición “Día de la Madre” del Mercado Concentrador, que nuevamente convocó a cientos de vecinas y vecinos de la ciudad atraídos por las propuestas de comercios y emprendedores locales.

Una vez esta iniciativa impulsada por el Municipio a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos mostró su consolidación como un espacio de economía social.

El subsecretario de Desarrollo Económico, Roberto Trujillo, manifestó que “fue una jornada muy positiva, la gente volvió a responder masivamente a esta propuesta que ya hicieron propia”.

“Participaron los comercios que nos acompañan desde la primera edición del Mercado, a los que se sumaron nuevos emprendimientos de productores locales y también la Cooperativa Avícola de Río Grande”, precisó el funcionario, destacó que “los vecinos y vecinas accedieron a una amplia variedad de productos de distintos rubros y a ofertas especiales” y anticipó que en la próxima edición “se sumarán comercios de Tolhuin con los que ya estuvimos dialogando”.

Por último, Trujillo valoró “la importante labor de los equipos de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Industria y Producción, que trabajan incansablemente para que cada edición del Mercado Concentrador sea un éxito”.

