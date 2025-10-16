Se puso en marcha la actualización del Plan de Manejo de la reserva Bahía Encerrada

En las instalaciones del SOEM se realizó el taller participativo “Hacia un Nuevo Plan de Gestión de la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada”, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Ushuaia, la Asociación Bahía Encerrada (ABE) y Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI Argentina) que contó con la presencia de más de 60 personas.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, David Ferreyra, detalló que la actividad “estuvo a cargo de personal técnico de ICLEI y participaron más de 60 personas de distintas asociaciones intermedias del sector público y privado, integrantes de ABE, representantes del Municipio, miembros de Parques Nacionales, y vecinos y vecinas”.

Durante el encuentro “se brindaron las herramientas para avanzar en la actualización del plan de manejo de la reserva urbana”, explicó el funcionario, lo cual “es muy importante ya que se definirán las acciones que vamos a implementar de aquí en adelante respecto al manejo de ese espacio”. Y agregó que, a partir del trabajo realizado en esta instancia, ICLEI “va a preparar un documento que posteriormente debe ser avalado por las entidades involucradas”.

Finalmente, Ferreyra definió a la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada como “un pulmón importante de la ciudad que como ushuaienses debemos tomar como propio y sentir pertenencia para poder valorarlo y cuidarlo”.