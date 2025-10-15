Río Grande vivió una exitosa jornada de zumba y yoga en el mes de las maternidades

La Secretaría de Deportes organizó una actividad que combinó ritmo y relajación, con gran convocatoria. Anuncian un nuevo encuentro de yoga para el sábado 18 en el marco de la prevención del cáncer de mama.

Con una gran participación de la comunidad, se llevó a cabo una jornada especial en la Casa del Deporte de Río Grande, fusionando zumba y yoga para celebrar el mes de las maternidades. El evento, contó con un importante marco de público que disfrutó de ambas disciplinas.

La actividad comenzó con la energía contagiosa de las instructoras Carolina Gallardo y Florencia González, quienes lideraron las coreografías de zumba, llenando el espacio de ritmo y movimiento. Luego, en un cambio de clima, la profesora Cintia Oyarzo guió a todas las participantes en una práctica de yoga, promoviendo la relajación y la conexión cuerpo-mente.

La propuesta de combinar estas dos disciplinas opuestas pero complementarias fue muy bien recibida por el público, creando una experiencia integral de actividad física y bienestar. Debido al éxito del evento, las profesoras a cargo confirmaron que la iniciativa se repetirá antes de fin de año.

Próximo Encuentro: “Yoga – Cuerpo y Alma en Movimiento”

En el marco del mes de la prevención del cáncer de mama, la Secretaría de Deportes invita al encuentro denominado “Yoga – Cuerpo y Alma en Movimiento”. Se realizará el próximo sábado 18 de octubre, de 10 a 12 horas, en el Polideportivo María Auxiliadora.

La entrada es libre y gratuita, y la inscripción se realizará directamente en el lugar. Además de la práctica de yoga, el evento incluirá una charla de concientización sobre la prevención del cáncer de mama, que estará a cargo de la doctora Sandra Castro.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de la Secretaría de Deportes con la promoción de hábitos saludables y la generación de espacios de encuentro para la comunidad, abordando diferentes aspectos de la salud y el bienestar general.