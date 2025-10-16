La Municipalidad de Ushuaia participó del 67° Aniversario del Hundimiento del ARA Guaraní

En representación de la Municipalidad de Ushuaia, el secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili participó de la ceremonia organizada por el Comandante del Área Naval Austral, al conmemorarse el 67° aniversario del hundimiento del ARA Guaraní, asignado en 1958 la última misión que consistió en el apoyo a operaciones aeronavales en la Antártida Argentina, asistiendo a un camarada en grave estado de salud.

Asili recordó que “el 15 de octubre en medio de un fuerte temporal se recibió la última comunicación del Guaraní, pese a la inmediata búsqueda por aire y mar, conjuntamente con la Armada Chilena, no fue posible dar con la embarcación, divisando cuatro días después los rastros del naufragio y nosotros, debemos a través de la palabra debemos mantener viva la memoria para ofrecerles un sentido homenaje por su compromiso con la Patria”.