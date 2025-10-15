El Juzgado de Faltas realizó el Segundo Proceso de Expurgo normado por la Ordenanza Municipal N°5826

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas (JAMF) en cumplimiento con la Ordenanza Municipal N°5826 sobre la Desnaturalización de Expedientes Administrativos, procedió a la destrucción de documentación que cumplía con la normativa vigente, como parte del avance hacia la implementación de la gestión electrónica de expedientes enmarcado en el Proceso de Modernización del Estado, encarado por la gestión municipal.

En la mañana del martes, se realizó el segundo proceso en el año de causas destinadas a su desnaturalización. Del acto participación de diversas áreas, entre ellas la Dirección Administrativa del JAMF, responsables de coordinar las tareas; la Dirección de Informática, que habilitó un acceso web a través de la página oficial del Municipio para la consulta de cualquier contribuyente; y la Escribanía Municipal, encargada de certificar la etapa final del proceso, brindando respaldo formal a esta importante iniciativa.

Este proceso implicó controlar las causas físicas, elaborar listados de expedientes clasificados por cajas, migrar los datos al sistema informático y verificar su coincidencia con los lugares de resguardo, así como emitir informes en caso de inconsistencias.

La disposición final de estas causas con sentencia se realizó en la firma Pulpo, en la cual se procedió a la destrucción y reciclaje de la documentación en papel.