Personal del Municipio de Ushuaia retiró chatarra de la vía pública

Siguiendo lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N° 5122/16, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia continúa realizando operativos de remoción de vehículos abandonados en la vía pública.

Previamente se realizan las notificaciones correspondientes mediante la colocación de obleas oficiales y, una vez vencido el plazo, las unidades son trasladadas al predio municipal para su disposición final y compactación.

En el marco de una gestión que prioriza el cuidado del ambiente y la recuperación del espacio público desde febrero ya se retiraron 40 vehículos en desuso, que equivalen a 180 metros lineales de espacio urbano recuperado.

El secretario de Ambiente, David Ferreyra, explicó que «estas acciones permiten prevenir la acumulación de residuos, evitar focos de contaminación y mejorar la higiene, el orden barrial y la calidad de vida de los vecinos».

«Vamos a seguir implementando estas acciones que benefician a la comunidad y contribuyen a tener una ciudad más limpia», concluyó.

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable es la autoridad de aplicación de la Ordenanza Municipal 5122/16 .La misma autoriza a los inspectores ambientales de la vía pública, notificar mediante oblea correspondiente, con plazo estipulado, que la chatarra proveniente de carrocerías y partes de vehículos abandonados serán removidos al predio Municipal para su disposición final.

Estas regulaciones locales son un trabajo en conjunto con maquinaria de Servicios públicos y vecinos que informan a la Secretaria sobre sectores afectados por los mismos.

