La Municipalidad lanza una campaña urgente de vacunación contra la coqueluche

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, lleva adelante una campaña especial de vacunación contra la coqueluche (tos convulsa), con el objetivo de prevenir contagios y proteger especialmente a los bebés y niños pequeños.

Desde la Subsecretaría de Políticas Sanitarias explicaron que “la coqueluche es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede resultar grave, sobre todo en menores de dos años. La vacunación es la herramienta más efectiva para cortar la cadena de transmisión y cuidar la salud de toda la comunidad”.

Las aplicaciones se realizan en el Centro de Salud Municipal, ubicado en la calle 12 de Octubre 951 y en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad, de lunes a viernes de 13 a 18 horas, por orden de llegada y sin turno previo.

La secretaria de Políticas Sociales, Yanira Martínez subrayó que “es fundamental que todas las familias con bebés o niños pequeños se acerquen a vacunar, dado que la coqueluche puede ser muy peligrosa para los más chiquitos y la vacuna es la mejor manera de protegerlos”.

Asimismo, recordó la importancia de mantener los esquemas de vacunación completos y consultar ante cualquier duda en el centro de salud más cercano, para más información pueden escribir al contacto: 2901 582517.

