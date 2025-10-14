El Municipio de Ushuaia continúa con los trabajos de bacheo de calles y avenidas

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Inversión y Planificación Pública, da continuidad al plan de bacheo de calles y avenidas que se puso en marcha tiempo atrás con la mejora de las condiciones climáticas y se intensificó con la finalización de la temporada invernal.

De acuerdo a un cronograma de trabajos que se actualiza a diario, personal y maquinaria municipal interviene en distintos sectores de la ciudad para reparar los tramos deteriorados de la calzada, a fin de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

En ese marco, en el inicio de la semana se realizaron trabajos de remediación en la avenida Alem, y paralelamente se realizó el mejoramiento de suelo en calles de tierra en diversos barrios.