Jornada “Cáncer en las Infancias” con profesionales del Hospital Garrahan en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos llevará adelante la Jornada Provincial “Cáncer en las infancias: situación actual regional y nacional”, destinada a profesionales del campo de la salud.

El encuentro tendrá lugar el jueves 16 de octubre a las 17.30 horas en la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidades de la Municipalidad, ubicado en Maipú 1120, será moderada por la secretaria del área, Yanira Martínez y contará con la coordinación de la Lic. Sabrina Marcucci.

Cabe destacar que durante la jornada se contará con la participación de notorios referentes provinciales y nacionales en materia de salud pública y atención pediátrica.

Allí, se abordarán temas vinculados al estado actual del cuidado de las infancias con cáncer, la incidencia y mortalidad del cáncer infantil en Argentina, las políticas públicas en oncología pediátrica y la ley provincial de cáncer infantil, entre otros ejes.

El programa incluirá las disertaciones de la ministra de Salud de la Provincia, Dra. Judith Di Giglio, el jefe del Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Nacional de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, Dr. Pedro Zubizarreta, el subsecretario de Políticas Sanitarias, Dr. Pablo Pesce y la legisladora Provincial, Dra. Victoria Vuoto.

En una segunda instancia, se desarrollará el bloque “Redes de Atención en Pacientes Pediátricos Crónicos Complejos”, con exposiciones del Dr. Zubizarreta, la Dra. Carolina Albornoz del Ministerio de Salud provincial y la Dra. Marina Goyogana. Además, también se contará con la participación de la referente de la Red de Mamás de TDF, Adriana Pérez Godoy.

Desde la Subsecretaría de Políticas Sanitarias indicaron que “la iniciativa busca fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del sistema sanitario, promover el intercambio de experiencias y estrategias y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes que atraviesan tratamientos oncológicos en la región”.