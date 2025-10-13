Vuoto: “Ushuaia sigue de pie y siempre está dispuesta a luchar”

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, destacó la amplia participación de vecinos y vecinas en la celebración del 141° aniversario de la ciudad, al señalar que “es un día en el que el pueblo se encuentra y genera comunidad”, y afirmó que “en este 12 de octubre demostramos que Ushuaia sigue de pie”.

“Estamos muy contentos. El 12 de octubre no solo es el aniversario de la ciudad: es un día en el que el pueblo se encuentra y genera pertenencia, cultural y comunitaria. Es una jornada en la que desfilan desde los clubes y las escuelas hasta las fuerzas armadas y de seguridad, y eso hace a la comunidad”, expresó el jefe comunal.

Vuoto subrayó que “este 12 de octubre también demostramos que Ushuaia sigue de pie, que sigue avanzando a pesar de las dificultades económicas y de que el Gobierno nacional nos abandonó”. En ese sentido, aseguró que “como sucede ante cada contexto adverso, Ushuaia siempre está dispuesta a luchar y a batallar con la misma fuerza que mostraron sus pioneros”.

Asimismo, el intendente convocó a “pensar hacia adelante”, al tiempo que reconoció que “el país atraviesa un momento muy crítico, pero Ushuaia y su sociedad multicultural siguen diciendo presente”. En esa línea, destacó que “debemos sostener el camino de la convivencia, el diálogo y la búsqueda de acuerdos para dar un gran mensaje de comunidad”.

Finalmente, Vuoto remarcó que “hay un Estado municipal presente, con errores y aciertos, con pocos recursos pero con muchas ganas de estar del lado de la gente”. Y concluyó: “Eso se demuestra cuando realizamos un evento, ponemos en marcha una obra o implementamos una política pública”.