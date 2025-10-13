Castillo: “estamos dando pasos concretos hacia una obra estratégica para el desarrollo energético de Ushuaia”

La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, destacó el avance del proyecto de la nueva usina de generación eléctrica para la ciudad de Ushuaia, tras la visita del primer equipo internacional de ingenieras e ingenieros de la empresa Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., responsable del desarrollo del proyecto.

El grupo de profesionales integrado por Sun Ruining (Gerente General), Cui Jiaqin (Subgerente General), Ariel Liu (Secretario General), Yan Xinjun (Ingeniera en Jefe), Liu Hong Guang (Experto en Diseño de Centrales Eléctricas), Chen Suihong (Experta en Proyectos de Transmisión Eléctrica) y Wang Jun (Responsable en Sitio) estuvo en la provincia entre el viernes y el domingo, desarrollando una intensa agenda de trabajo junto a autoridades provinciales.

“Durante el fin de semana recibimos a las y los profesionales que estarán abocados al diseño ejecutivo del proyecto. Mantuvimos reuniones de trabajo en Casa de Gobierno y recorrimos tanto el predio donde se instalará la nueva usina como las instalaciones actuales de la DPE”, explicó la funcionaria.

Durante la recorrida por la usina actual, las y los ingenieros se reunieron con el director de la DPE y los responsables de generación de energía, a fin de coordinar los aspectos técnicos vinculados al ingreso de la nueva carga energética que proveerá la futura planta, y evaluar las adecuaciones necesarias en la infraestructura existente.

Castillo señaló que las jornadas permitieron analizar los componentes técnicos de la planta, definir las obras complementarias necesarias y ajustar el plan de trabajo de cara a la etapa ejecutiva. “También se abordó la adecuación que deberá realizarse en la actual usina para permitir el ingreso de la energía que generará la nueva planta, lo que implica modificaciones en la sala de celdas y en la infraestructura de conexión”, precisó.

Finalmente, la ministra valoró el encuentro como una instancia clave para articular la generación y distribución eléctrica que garantizará el abastecimiento futuro de la capital fueguina: “Estamos dando pasos concretos hacia una obra estratégica para el desarrollo energético de Ushuaia”, afirmó.