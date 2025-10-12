La Municipalidad celebró junto a la comunidad la tradicional paella gigante con más de 15 mil porciones

En el marco de los festejos por el 141° aniversario de Ushuaia, la Municipalidad celebró junto a la comunidad la tradicional paella gigante, un evento que ya forma parte de la identidad de cada 12 de octubre. Desde las primeras horas de la mañana, la Plaza Islas Malvinas fue escenario de una jornada colmada de vecinos y vecinas que se acercaron a disfrutar de las actividades, los espectáculos, la expo feria y de este clásico almuerzo colectivo.

La expo feria estuvo a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, donde 40 emprendedores gastronómicos y artesanos tuvieron la posibilidad de compartir, una vez más, productos de excelente calidad a muy buenos precios, tanto para los vecinos y vecinas como para los turistas.

La paella estuvo a cargo de Gastronomía del Sur (GDS), empresa que desplegó un operativo de más de 100 profesionales y montó 15 paelleras —entre ellas, una versión vegetariana— para cocinar y servir las 15 mil porciones gratuitas destinadas a la comunidad. La entrega comenzó a las 14 horas y se extendió durante más de tres horas, en un clima de alegría y celebración compartida.

El intendente Walter Vuoto agradeció a todos los trabajadores y trabajadoras que hicieron posible una nueva edición de la tradicional paella y destacó “la enorme participación de las familias, que como siempre, se acercan cada año a compartir este plato típico que simboliza unión, esfuerzo colectivo y amor por Ushuaia”.

Cabe mencionar que, en sintonía con el cuidado del ambiente y al igual que en las ediciones anteriores, la vajilla utilizada fue completamente biodegradable, en línea con las políticas de sustentabilidad impulsadas por el Municipio y la empresa organizadora.