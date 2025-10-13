La Municipalidad agradeció la dedicación de las y los trabajadores municipales en los festejos del 141° Aniversario de Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia destacó y agradeció el compromiso y la dedicación de las y los trabajadores municipales que participaron en las tareas de organización, embellecimiento, mantenimiento y limpieza en el marco de los festejos por el 141° aniversario de la ciudad.

Durante los días previos, distintas áreas del Municipio llevaron adelante un importante operativo de puesta en valor de espacios públicos, con reparación de cordones, pintura, arreglo de veredas y mejoras en la vía pública, con el objetivo de que la ciudad esté más linda para recibir a miles de vecinos, vecinas y turistas que participaron de la gran y tradicional fiesta de cumpleaños.

El secretario de Gobierno, César Molina, indicó que “personal de la Dirección de Tránsito llevó adelante un procedimiento en la avenida Garramuño que volvió a funcionar de manera exitosa, permitiendo la circulación en doble mano durante el desfile, una medida que ya se había probado con buenos resultados en la edición anterior. Queremos agradecer la responsabilidad y el compromiso de nuestros vecinos y vecinas, que respetaron las normas de tránsito y colaboraron para que todo transcurriera con normalidad”.

Además, subrayó “el trabajo conjunto de Defensa Civil, Bromatología para el control de los puestos de comida pertenecientes a clubes y colegios, Servicios Públicos que se ocupó de todos los detalles de embellecimiento, al igual que las diferentes áreas que pusieron lo mejor para que el desfile sea una hermosa celebración”.

El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, David Ferreyra, informó que “previo al desfile cívico-militar se realizó la limpieza y la puesta en valor de la Avenida Prefectura Naval, Garramuño y Maipú”. A su vez, destacó que “Parques y Jardines realizó tareas de embellecimiento en el centro de la ciudad que consistieron en la colocación de flores y arbolitos provistos por la Coordinación de Producción del Municipio, a cargo de los viveros municipales que dependen de la Secretaría de Economía”.

Ferreyra añadió que “luego del desfile, se desplegó un importante operativo de limpieza para retirar los baños químicos, recolectar los residuos y dejar todo en óptimas condiciones, de manera que la ciudad pudiera seguir siendo disfrutada por vecinos, vecinas y turistas”.

Finalmente, desde el Municipio se hizo extensivo el reconocimiento y agradecimiento a todas las áreas municipales y a cada trabajadora y trabajador que participó activamente antes, durante y después del desfile cívico-militar del 12 de octubre, destacando su compromiso, profesionalismo y sentido de pertenencia.