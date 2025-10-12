La comunidad de Ushuaia fue la principal protagonista en el aniversario 141 de la ciudad

La comunidad de Ushuaia fue la principal protagonista de un nuevo aniversario de la ciudad, que tuvo al tradicional desfile cívico-militar como epicentro de las actividades conmemorativas por los 141 años de la capital fueguina. La avenida Maipú volvió a convertirse en el punto de encuentro de miles de vecinos y vecinas que, como cada año, compartieron una jornada especial para celebrar el pasado, el presente y el futuro de Ushuaia. La celebración fue encabezada por el intendente Walter Vuoto, quien, previo al desfile, realizó un recorrido protocolar que comenzó en la Plaza de Ceremonias de la Prefectura Naval y continuó por la Casa Beban, la Plaza Piedrabuena, el Cementerio de Antiguos Pobladores, la Plaza Fique y la Plaza 25 de Mayo. En cada parada se rindió homenaje a las instituciones y personas que escribieron la historia de la ciudad. El jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi, la vicegobernadora Mónica Urquiza, antiguos pobladores, excombatientes de Malvinas, funcionarios municipales y provinciales, concejales, legisladores y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad. Diputadas nacionales Andrea Freites, Carolina Yutrovic y la senadora Cristina López. Vuoto se dirigió a la comunidad a través de un mensaje publicado en redes sociales, con el objetivo de favorecer el desarrollo del desfile y evitar demoras para las infancias, personas mayores y con discapacidad. En su alocución, el jefe comunal expresó que “hoy Ushuaia cumple 141 años de historia y, aunque el número cambie, la emoción es la misma. Porque cada año que celebramos no es un año más: es un año ganado a los desafíos que nos presenta la vida en el fin del mundo. Es un año más de orgullo, de esfuerzo y de comunidad”. “Ushuaia nació del coraje de aquellos primeros pueblos originarios que supieron habitar este territorio antes que nadie y que hicieron de estas costas su hogar”, valoró. “También nació de los hombres y mujeres que llegaron después, cruzando mares y montañas para construir desde cero una ciudad en el confín del mapa”, afirmó. Y destacó que “esa mezcla de raíces, esa diversidad es lo que nos define: somos hijos e hijas del esfuerzo y de la esperanza”. Vuoto sostuvo que Ushuaia “creció con el empuje de cada generación: de los pioneros que levantaron las primeras casas, de los trabajadores y trabajadoras que hicieron andar la industria, la pesca, el comercio, la educación, el turismo; de los inmigrantes que dejaron su tierra y eligieron este rincón del mundo para empezar de nuevo”. “Vivir en Ushuaia no es fácil, todos lo sabemos. Hay que quererla de verdad, hay que elegirla todos los días, incluso cuando el frío hace los días más cortos y las noches más largas. Y más aún cuando las distancias se agrandan y pareciera que nos aleja. Pero también sabemos que ese esfuerzo tiene recompensa: el orgullo de pertenecer a una comunidad que no se rinde, que se cuida y que se ayuda”, continuó. En esa línea, remarcó que “cuando una institución organiza una peña, cuando un vecino levanta su casa o una familia elige esta ciudad para vivir, todos estamos construyendo Ushuaia.” “No es lo mismo mirar a Ushuaia desde un escritorio en Buenos Aires que vivirla todos los días. No es lo mismo hablar de números que entender lo que significa que una ciudad siga funcionando, creciendo, brindando servicios y oportunidades en el extremo sur del país. Por eso, aunque a veces parezca que desde lejos nos olvidan, a nosotros nos sobra corazón para seguir de pie”, afirmó el intendente. “Somos una comunidad que no se acostumbra al abandono ni se resigna a esperar. Acá, cuando faltan recursos, sobra solidaridad; cuando se cierran puertas, abrimos las nuestras; cuando las distancias se hacen grandes, las acortamos con esfuerzo y amor por nuestra gente”, expresó.

Agregó que “cada aniversario es una oportunidad para mirarnos y reconocernos: para saber de dónde venimos, qué nos une y qué queremos dejar a quienes vienen en el futuro. Y lo que queremos dejarles es una Ushuaia viva, inclusiva, solidaria, que no pierda nunca su identidad”. Finalmente, el intendente destacó que “como cada 12 de octubre, Ushuaia vuelve a decir presente con sus instituciones, sus escuelas, sus clubes y con el calor humano que nos hace distintos”. Y celebró que “en el fin del mundo seguimos demostrando que acá también empieza todo: los sueños, los proyectos, las esperanzas”. Luego fue el turno del desfile de escuelas, asociaciones e instituciones que día a día dejan su huella en la ciudad. Tras el cierre de las actividades, quienes asistieron al desfile disfrutaron de 15.000 porciones de paella que sirvió GDS en la Plaza Islas Malvinas. Además, durante la jornada se realizó una feria gastronómica, y los clubes de la ciudad dijeron presente, como cada año, con sus puestos de venta de comidas.