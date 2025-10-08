Este sábado se realizará la tercera edición del “Encuentro de Danzas Folclóricas Argentinas”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañará este sábado 18 de octubre a las 21:00 horas en el Centro Cultural Esther Fadul la tercera edición del “Encuentro de Danzas Folclóricas Argentinas” impulsado por el programa radial “La Peña de Argentina”.



La propuesta, que será con entrada libre y gratuita, contará con la presentación de espectáculos de danza de los grupos Ballet Mayor Municipal Folklore en Zapatillas, Rocío Arce y Cristian Ojeda, Nativos Fueguinos, Sembrando Chacareras, Escuela de Danzas Folklóricas Argentinas Tierra Gaucha, Grupo de Danzas Folclóricas Nuestro Legado y Los Bailarines del Fin del Mundo, así como las presentaciones musicales de Canto Alegre y Luz del Sur. Amenizando la jornada habrá un servicio de buffet con platillos típicos.



Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, resaltó “poder acompañar esta propuesta, que exhibe ante la comunidad el gran talento fueguino, así como la diversidad y amplitud de nuestra música popular y sus danzas. Desde la gestión municipal, entendemos como fundamental fortalecer estos espacios de encuentro y visibilización de nuestra cultura y arte, poniendo a disposición el Centro Cultural Esther Fadul que es de todos y todas y generando una agenda con propuestas abiertas para todas las edades”.



Por su parte Miguel Roberto, organizador y parte del programa radial “La Peña de Argentina”, agradeció “el apoyo de la Municipalidad de Ushuaia, que nos permite llevar adelante esta tercera edición, así como a los profesores y profesoras que suben al escenario la gran variedad de danzas con las que cuenta nuestro folclore. Para nosotros que amamos la cultura y nuestras tradiciones, es un orgullo y un placer poder hacer este tipo de eventos”.



Para conocer más sobre la tercera edición del “Encuentro de Danzas Folclóricas Argentinas”, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en http://@culturayeducacionush.

