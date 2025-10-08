La Municipalidad de Ushuaia acompañó el “Congreso Provincial de Estudiantes”

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, acompañó en el Gimnasio del Colegio Polivalente de Arte el “Congreso Provincial de Estudiantes” impulsado por el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS y el Consejo Federal de Inversiones.

Durante la jornada, de la cual participaron más de 700 chicos y chicas de colegios secundarios públicos y privados de la ciudad y contó con la participación de la vicegobernadora Mónica Urquiza y la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, se llevaron adelante ponencias, talleres, propuestas sobre IA y ESI y presentaciones artísticas, buscando integrar a las juventudes en el debate educativo. La misma, contó ediciones en la Ciudad de Río Grande, así como en la de Tolhuin a realizarse el día 8 de octubre.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó “poder acompañar esta propuesta, que brinda a las juventudes el protagonismo para pensar, debatir y expresar entre sus pares las escuelas fueguinas del futuro, algo de vital importancia ante un Estado Nacional ausente”.