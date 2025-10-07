Personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia realizó tareas de limpieza en el espacio comunitario Sendero de los Presos, de donde se retiró una gran cantidad de residuos y desechos.

El responsable del área, David Ferreyra, explicó que «como es habitual cada vez que finaliza la temporada invernal nos abocamos no solo a la limpieza de calles y avenidas, sino también de espacios de uso comunitario como el Sendero de los Presos, que es visitado por vecinos y turistas».

Precisó que «se retiró una importante cantidad de residuos de todo tipo y tamaño» y destacó que, además de poner en valor los espacios que se intervienen, con este tipo de acciones «erradicamos la formación de potenciales basurales a cielo abierto».

Por último, Ferreyra dijo que «vamos a continuar con estos trabajos» y pidió la colaboración de la comunidad para «lograr entre todos tener una ciudad más limpia».