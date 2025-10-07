Se viene el 4° Festival de Salud Mental “Redes y Vínculos”

La Municipalidad de Ushuaia invita a participar del 4° Festival de Salud Mental “Redes y Vínculos”, que se llevará adelante el sábado 11 de octubre en el CePLA-El Palomar (Pablo Imboden 1140).

La propuesta se desarrollará entre las 17 y las 20 horas, con talleres simultáneos y presentaciones artísticas que buscan promover la salud mental comunitaria a partir del encuentro, la reflexión y la creación colectiva.

En el marco de la programación se ofrecerán talleres sobre violencia digital, abordajes comunitarios del padecimiento mental, actividades lúdicas para familias y redes, y propuestas vinculadas al arte y la salud.

El festival contará además con una grilla de presentaciones artísticas y comunitarias, entre ellas: Wena Vida, CapcUsh, Dispositivo de Inclusión Laboral en Salud Mental, Centro de Día Kariaimkem, performance del CENT 11 y la cantante Clara Aquino. El cierre estará dedicado a la proyección de un video en conmemoración de la memoria de Fernando Silva.

El encuentro se organiza en articulación con diferentes dispositivos de salud mental de la ciudad, el CePLA-El Palomar, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, CapcUsh, Centro de Día Kariaimkem (Ministerio de Salud) y el CENT 11 (Ministerio de Educación).