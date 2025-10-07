“Queremos una Ushuaia segura para todos”

La segunda edición de la “Expo Ushuaia Ciudad Segura” se realizará los días 8 y 9 de octubre en el microestadio “Cochocho” Vargas, en un evento que invita a toda la comunidad a conocer y participar en temas que impactan directamente en la vida cotidiana, como la seguridad alimentaria, vial y la prevención y defensa civil.

El secretario de Gobierno de Ushuaia, César Molina, explicó que “vamos a contar con actores públicos y privados que trabajan en estos ejes”, destacando la participación de áreas como Tránsito, Transporte, Bromatología, la Secretaría de la Mujer y Defensa Civil, junto con fuerzas provinciales y nacionales, además de numerosos comercios que presentarán sus procesos productivos.

La propuesta, orientada tanto a niños y adolescentes como al público general, incluye atractivas actividades didácticas e interactivas. “Buscamos generar conciencia y educar, para que los niños empiecen a ayudarnos a cambiar nuestras conductas”, señaló Molina. Además, habrá demostraciones en vivo, como cursos de RCP y rescates, y stands gastronómicos con productos locales certificados por el laboratorio municipal.

El funcionario afirmó que esta iniciativa busca “mostrar el trabajo positivo que realizan los agentes municipales y la importancia de su rol en la seguridad de la ciudad”. El evento ofrecerá un espacio de consulta, intercambio de prácticas y difusión de normativas para que Ushuaia sea un lugar más seguro.

El encuentro funcionará de 10 a 17 horas, con entrada libre y gratuita, y constituye una oportunidad clave para que vecinos y vecinas se informen, aprendan y colaboren en construir una ciudad segura para todos.

Radio Provincia