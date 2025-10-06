El 8 y 9 de octubre se realizará la segunda edición de la Expo Ushuaia Ciudad Segura

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Gobierno, llevará adelante este miércoles 8 y jueves 9 de octubre en el microestadio José “Cochocho” Vargas la segunda edición de la Expo Ushuaia Ciudad Segura, una propuesta de difusión e intercambio de prácticas, normativas, tecnologías y estrategias orientadas a la construcción de entornos seguros en el ámbito público y en el privado.

Durante ambas jornadas, de 10 a 17, se realizarán demostraciones en tiempo real y habrá espacios de consulta especializada para el diálogo entre organismos, profesionales y la comunidad en general.

La iniciativa contará con tres principales. Uno de ellos será el de Seguridad Alimentaria, enfocado en la reducción de riesgos de enfermedades, la promoción de la salud pública y el fortalecimiento de un sistema alimentario sostenible. Otro será el de Seguridad Vial, basado en la prevención de accidentes y la protección de la vida. El tercer enfoque será el de Prevención y Defensa Civil, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias o desastres priorizando la preservación de la vida humana.

Desde la Secretaría de Gobierno se invita a vecinos y vecinas de la ciudad a “ser parte de una experiencia que busca consolidar una ciudad más segura y preparada a partir de la información, la participación y el trabajo conjunto”.