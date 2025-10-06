Premios Olivia: Victor Bibé se quedó con el Oro y Catalina Cappello con el Platino

La Municipalidad de Ushuaia a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), llevó adelante la segunda edición de los Premios Olivia, una jornada de reconocimiento y celebración al deporte local que contó con la participación de más de 700 vecinos y vecinas que votaron a sus deportistas favoritos.

En esta edición, Víctor Bibé, representante de Tiro al Arco, obtuvo el Premio de Oro, mientras que la jugadora de Hockey, Catalina Cappello, fue distinguida con el Premio de Platino por su dedicación y compromiso con el deporte.

El evento tuvo lugar en el polideportivo Cochocho Vargas, y contó con la presencia del creador del proyecto de ordenanza, concejal Nicolás Pelloli, acompañado por su par Yésica Garay, la senadora Cristina López, el legislador Juan Carlos Pino, el jefe de Gabinete Sebastián Iriarte, y funcionarios del Ejecutivo municipal.

Durante la ceremonia, la presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, destacó el acompañamiento de la comunidad y subrayó que “se vivió como lo que verdaderamente es una jornada llena de emoción, reconocimiento y orgullo compartido, donde se celebró el esfuerzo, la pasión y la dedicación de los y las deportistas de nuestra ciudad, en un contexto social y económico complejo”.

“Los Premios Olivia simbolizan lo que somos como comunidad”

La funcionaria indicó que “poder concretar esta nueva edición representa un esfuerzo conjunto y una decisión política clara, de sostener políticas públicas que valoren y acompañen al deporte local como espacio de inclusión, desarrollo y comunidad”.

En ese sentido, observó que “en tiempos tan difíciles, poder llevar adelante estos premios es motivo de orgullo. Los Olivia no solo premian a los mejores deportistas de Ushuaia, sino que simbolizan lo que somos como comunidad: un proyecto colectivo que integra al Estado, los clubes, las federaciones, las escuelas deportivas y los periodistas locales en la selección de las ternas y los ganadores”.

Esta segunda edición contó con 38 ternas, que reflejaron la diversidad y el crecimiento del deporte ushuaiense en todas sus disciplinas. Además, se entregaron menciones especiales a referentes y personas muy queridas del ámbito deportivo, cuyo compromiso y trabajo constante contribuyen al fortalecimiento del deporte en la ciudad.

Por último, Gavilán agradeció “el trabajo articulado con las instituciones deportivas, entrenadores, periodistas y familias, porque es lo que da sentido a estos premios, consolidando una política pública que promueve al deporte como motor de desarrollo humano y social”.

“Estamos muy contentos con esta edición —concluyó—. Cada nominación, cada reconocimiento, cada aplauso refleja el trabajo que hay detrás del deporte ushuaiense. Seguiremos acompañando a nuestros deportistas, fortaleciendo los espacios y programas que hacen posible que Ushuaia siga creciendo también desde el deporte”.