Abren las inscripciones al taller de “Lengua de Señas”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia informa a vecinos y vecinas que se encuentran abiertas las inscripciones al taller de “Lengua de Señas” a cargo de la profesora Marta Lacuadra.

La propuesta, que se dictará en el espacio de los Talleres Culturales Municipales de calle Fagnano N° 486, está destinada a adolescentes mayores de 16 años y adultos contando con dos grupos: los días lunes y viernes de 11:30 a 12:30 y de 18:00 a 19:00 horas. Quiénes deseen inscribirse, podrán hacerlo vía WhatsApp al 2901-400987.

Vanina Ojeda, subsecretaria de Cultura, detalló que “siguiendo con esta decisión política que impulsa el intendente Walter Vuoto de ofrecer espacios de aprendizaje para los vecinos y vecinas, nos pone muy contentos impulsar nuevamente este taller que busca a través de la inclusión y la integración, brindar herramientas para la comunicación con personas sordas, hipoacúsicas y con trastornos del habla”.

Para conocer más sobre el Taller de “Lengua de Señas”, así como los diversos talleres culturales que la Municipalidad de Ushuaia impulsa, las y los interesados podrán contactarse al WhatsApp 2901-400987 o visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.