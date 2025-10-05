La Municipalidad lanzó la segunda temporada de Biciushuaia 

La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, lanzó este sábado la segunda temporada del programa BiciUshuaia, una iniciativa que busca consolidarse como política pública de movilidad sostenible en la ciudad.

El evento tuvo lugar en el Paseo de las Rosas, donde vecinos y vecinas participaron del recorrido inaugural con bicicletas eléctricas que fueron puestas a disposición para adolescentes y adultos a partir de los 16 años, promoviendo así el acceso a nuevas formas de transporte urbano.

La presidenta del IMD, Liliana Gavilán, destacó que “esta propuesta no solo fomenta la práctica deportiva y una vida saludable, sino que también se enmarca en un modelo de ciudad que cuida el medio ambiente, impulsa la movilidad sustentable y genera conciencia sobre la importancia de transformar nuestros hábitos de traslado en beneficio de toda la comunidad», y agregó que «además le da un plus al turismo permitiendo que quienes nos visitan puedan conocer Ushuaia de una manera distinta, disfrutando de sus paisajes de forma activa y amigable con el entorno”.

La jornada incluyó pruebas con bicicletas eléctricas, préstamo de cascos y actividades recreativas en un marco familiar y participativo que reflejó el espíritu del programa.

Con BiciUshuaia, el Municipio ratifica su compromiso de impulsar hábitos saludables, deporte, cuidado ambiental y desarrollo turístico, integrando acciones concretas que facilitan la movilidad limpia y sustentable en la capital fueguina.



