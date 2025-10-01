El programa Hábito Lector: Cocineritos, Cuentos y Relato realizó una jornada de lectura y cocina

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, a través del programa Hábito Lector: Cocineritos, Cuentos y Relatos, llevó adelante en la sede comunal del barrio Felipe Varela una jornada de lectura y cocina y mucha diversión junto a Martín y Eddie.

La propuesta contó con la participación del equipo de Terapia Asistida con Perros (TAP) de la Secreatría de Políticas Sociales, Sanitarias y DDHH de la Municipalidad de Ushuaia. El objetivo de la propuesta fue promover el hábito de la lectura a partir de un cuento especialmente escrito para la ocasión por Alicia Mansilla, arteterapeuta del Equipo TAP, cuyos protagonistas fueron precisamente Martín y Eddie. Su presencia generó un clima de confianza, alegría y colaboración, reafirmando su rol como facilitadores del vínculo y la comunicación.

Tras la narración, los chicos y chicas elaboraron galletas saludables para perros con ingredientes muy particulares: amor, ternura, esperanza, amistad y unión. Cada paso fue concebido como un puente entre la lectura, la creatividad y el fortalecimiento del vínculo afectivo con los animales.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, subrayó “la importancia de contar con un Estado Municipal que impulsa políticas públicas integrales para las infancias vinculadas a la lectura, el juego y la construcción de comunidad, llevando el Estado a cada barrio con iniciativas que integran saberes, afectos y derechos”.

Yanira Martínez secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y DDHH agregó «El Equipo de Terapia Asistida con Perros continúa demostrando que la ternura y el vínculo humano-animal son herramientas valiosas para acompañar a las infancias, especialmente a las más vulnerables, en sus procesos de socialización, aprendizaje y bienestar emocional. Iniciativas como esta invitan a pensar la educación desde un enfoque sensible, creativo y transformador, donde leer, cocinar, jugar y cuidar son también formas de aprender a habitar el mundo con otros.»

Por último José Luis Paredes, subsecretario de Promoción Educativa, destacó que “desde el programa de Hábito Lector, seguimos impulsando espacios inclusivos y participativos que acercan oportunidades, promueven valores y acompañan el crecimiento de nuestras infancias en entornos cuidados y con presencia estatal, contando en esta ocasión con una jornada distinta donde chicos y chicas pudieron interactuar con el equipo de TAP”.