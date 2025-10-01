El municipio de Ushuaia avanza con la puesta en valor del casco céntrico

Personal del área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia continúa con las tareas de embellecimiento y puesta en valor de la zona céntrica, en el marco de los preparativos para un nuevo aniversario de la ciudad y el inicio de la temporada estival.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública del Municipio, Belén Borgna, detalló que “se está trabajando en recuperación de cordones y en los muros de las plazoletas”, y además “se avanzó con la pintura de veredas y se realizó el mantenimiento de la Plaza Malvinas y del muro plaquetario de la Plaza 25 de Mayo”.

“También se llevan adelante intervenciones en distintos monumentos, entre ellos el de Antiguos Pobladores, detalló Borgna, y agregó que “se está terminando la renovación de la vereda del cementerio y vamos a comenzar a trabajar en el muro perimetral de la necrópolis”.

Por último, la titular de Planificación remarcó que “paralelamente se sigue trabajando en distintos sectores de Ushuaia con el mantenimiento de espacios comunitarios y de uso público”.