Llega al Fadul este sábado 11 de octubre la “Gran Peña Aniversario 41° Ballet Cruz del Sur”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañará este sábado 11 de octubre a las 20:30 horas en el Centro Cultural Esther Fadul la “Gran Peña Aniversario 41° Ballet Cruz del Sur”.

Dicha propuesta, que contará con un bono contribución de $5.000 a cargo del Ballet, contará con los espectáculos musicales y de danza del Grupo de Danzas Nuestro Legado, Compañía Reemerger, Franco Andrada, Juan Banegas y Tucu Díaz, Diego Paz, Trío Norteño y Ramiro Portillo, así como un servicio de buffet y cantina amenizando la noche.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó “poder acompañar al Ballet Cruz del Sur en un nuevo aniversario de su creación con una jornada donde vecinos y vecinas podrán disfrutar del gran talento de las y los artistas fueguinos, así como de nuestra música y danza popular”.

Por su parte Hernán Zapata, director del Ballet Cruz del Sur, explicó que “estamos muy contentos de poder festejar un nuevo aniversario, uno que compartimos con nuestra querida ciudad. En esta velada, vamos a estar compartiendo escenario con la comunidad y grandes artistas de nuestra provincia”.

“Agradecemos el acompañamiento de la Municipalidad, que a través de la Secretaría de Cultura y Educación, hace posible que podamos llevar adelante esta propuesta por tercer año consecutivo” concluyó Zapata.

Para conocer más sobre la “Gran Peña Aniversario 41° Ballet Cruz del Sur” las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.