El Concejo Deliberante aprobó el aumento en las tarifas del estacionamiento medido en el centro de la ciudad

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó de manera unánime (10 votos a favor) el aumento en las tarifas del estacionamiento medido que rige en el centro de la ciudad. La medida responde a un pedido formal de la Cooperativa de Trabajo “La Unión TDF”, concesionaria del servicio sobre la avenida San Martín y calles aledañas.

Con la nueva actualización, los valores quedarán de la siguiente manera:

Media hora: $300 (aumento del 50%).

Una hora: $500 (incremento del 66,7%).

Dos horas: $800 (suba del 60%).

El planteo de la cooperativa había ingresado a principios de agosto, bajo el argumento de que las tarifas vigentes resultaban insuficientes para afrontar los costos operativos del sistema.

La ordenanza establece que la modificación entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial. Cabe recordar que el estacionamiento medido en Ushuaia funciona de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. El servicio es libre durante los feriados y la Cooperativa debe emitir obligatoriamente la boleta de cobro correspondiente.