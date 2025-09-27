Se realizó el Ciclo de Cine “Hecho en Tierra del Fuego”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, en articulación con la Asociación Civil del Audiovisual Fueguino, llevó adelante en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura “Enriqueta Gastelumendi” el Ciclo de Cine “Hecho en Tierra del Fuego”.

La iniciativa, que se dio en el marco del 30° Aniversario de la Casa de la Cultura “Enriqueta Gastelumendi”, presentó diversas producciones audiovisuales realizadas en Tierra del Fuego y por fueguinos y fueguinas, exhibiendo a las y los asistentes largometrajes y cortometrajes de ficción, documentales y animación, así como contenido interactivo.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó que “nos resulta un gran honor y placer que elijan este espacio público, esta Casa de la Cultura que es la casa del pueblo, para visibilizar y difundir esta actividad, el trabajo que genera y la identidad que otorga a los territorios”.

“Quiero dejarles el saludo de nuestro intendente Walter Vuoto, que siempre nos instruye esta política pública de acompañar estas iniciativas y poner a disposición los espacios municipales, acercando a la comunidad una producción audiovisual fueguina que crece, con una universidad pública que forma excelentes profesionales, más en este momento tan complejo donde debemos cuidar y observar al cine” concluyó Molina.

Por su parte Juan Pablo Lattanzi, presidente de ACAF, explicó que “hoy estamos cerrando la muestra que impulsamos con el acompañamiento municipal desde la Secretaría de Cultura y Educación. Aquí hemos mostrado producciones audiovisuales hechas en Tierra del Fuego y por fueguinos y fueguinas, exhibiendo documentales, ficción y animación que tiene una altísima calidad técnica y artística. Esto habla que si las condiciones están dadas, es posible producir audiovisuales en Tierra del Fuego”.