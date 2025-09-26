Ushuaia presente en el lanzamiento de la temporada verano en CABA

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia participó de la presentación de la Temporada de Verano 2026, organizada por el INFUETUR en la Ciudad de Buenos Aires ante cientos de operadores nacionales y regionales.

En representación de la ciudad, asistió la secretaria del área Viviana Manfredotti, quien destacó que “este es un encuentro esencial para la actividad turística, que nos permite exhibir los atractivos del destino y coordinar acciones de promoción concretas con operadores de todo el país, con el objetivo de alcanzar los mejores resultados posibles en este nuevo tramo del año”.

Asimismo, señaló que uno de los ejes más abordados en el evento fue la necesidad de «instrumentar todas las herramientas disponibles para fortalecer los vínculos público-privados, lo que resulta clave para afrontar un contexto económico particularmente complejo para el turismo».

En esa línea, Manfredotti advirtió que «por diversos factores, el turismo interno viene registrando una caída sostenida, y algo similar ocurre con el turismo internacional, que nos reconoce como un destino atractivo pero percibe altos costos en dólares. Esta situación, producto de las políticas económicas del gobierno nacional, no creo que se solucione en el corto plazo. Lo que nos toca a los representantes de ciudades y provincias es generar políticas públicas creativas que faciliten a los prestadores de servicios turísticos, gastronómicos y hoteleros ser más competitivos. En eso debemos enfocarnos: en ser creativos para sortear el temporal”.