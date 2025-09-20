La Municipalidad de Ushuaia sigue con la limpieza de las calles y avenidas de la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia sigue desarrollando el cronograma de limpieza de las calles y avenidas de la ciudad, con el objetivo de retirar el barro y la tierra acumulada durante la temporada invernal.

En ese marco, durante el jueves y viernes personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino en las avenidas Prefectura Naval y Maipú, y en forma paralela la empresa Agrotécnica Fueguina hizo lo propio en arterias transversales del centro de la ciudad.

El titular de Ambiente, David Ferreyra, detalló que “en estos días tenemos dos esquemas de trabajos que se desarrollan de lunes a viernes, durante la mañana hacemos una limpieza general de Prefectura Naval y de Garramuño, y por la noche intervenimos en distintos tramos de Maipú con casi un centenar de trabajadores del área”.

“Trabajamos en las calles de mayor tránsito para luego ir avanzando progresivamente a arterias complementarias”, amplió, y dijo que de esta manera “estamos progresando en la limpieza de la ciudad tras la temporada invernal, y acondicionando el casco viejo de cara a un nuevo aniversario de Ushuaia”.

Finalmente Ferreyra mencionó que, a su vez, “la gente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública inició las tareas de pintura de veredas de Maipú”.