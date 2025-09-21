El Municipio de Ushuaia reconoció la figura del Comodoro Augusto Lasserre 

La Municipalidad de Ushuaia, representada por el secretario de Gobierno, César Molina; el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; y el secretario de Asuntos Malvinas, VGM Dante Asili, participó del acto conmemorativo por el fallecimiento del comodoro de Marina Augusto Lasserre.

En 1884, al mando de la División Expedicionaria al Atlántico Sur, Lasserre desembarcó en la bahía de Ushuaia y fundó la Subprefectura local, marcando el hito fundacional de la capital fueguina.

Becerra sostuvo que la figura de Lasserre “ocupa un lugar relevante en la historia y en la defensa de la soberanía nacional en el extremo sur”, ya que el 12 de octubre de 1884 “protagonizó un hecho histórico al ordenar arriar la bandera británica que flameaba en la misión anglicana y reemplazarla por el pabellón argentino que, de esta manera, se desplegó por primera vez en Ushuaia”.

El funcionario municipal remarcó que “una vez más reconocimos la memoria y el legado de Lasserre, un marino con visión y coraje, emblema de nuestra soberanía nacional y fundador de nuestra querida ciudad”.