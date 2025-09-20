En el marco de las vísperas al 141° Aniversario de Ushuaia, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una reunión junto a la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores en la Antigua Casa Beban.

La actividad, que contó con la presencia de la secretaria de Cultura y Educación Belén Molina, junto a los Antiguos y Pioneros Pobladores, es parte del trabajo articulado a fin de planificar las actividades comprendidas en el Aniversario de la ciudad tales como la tradicional Cena de Antiguos y Pioneros Pobladores, el Desfile del 12 de Octubre, así como las diversas propuestas culturales y recreativas para esta fecha. Así también la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, se informó sobre la declaración de Ciudadanos Ilustres que elaboró durante reuniones previas y que será dada a conocer durante el mes de octubre.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó que “pudimos conversar junto a las y los Antiguos y Pioneros Pobladores afinando detalles para lo que serán las propuestas de cara a este nuevo cumpleaños de Ushuaia. Como en cada aniversario, buscamos volver protagonistas a aquellos y aquellas que han construido la historia de nuestra ciudad a lo largo del tiempo”.

Por su parte la presidente de la Comisión Amanda Beban, destacó que “como cada año, y en vísperas de un nuevo aniversario de nuestra querida Ushuaia, volvemos a recordar nuestra historia y el homenaje que representa estos preparativos para cada uno de nosotros y las familias de Ushuaia”.

“Desde la Comisión, seguimos trabajando fuertemente junto a la Municipalidad para mantener vivas nuestras tradiciones y compartir el acto homenaje a los Antiguos Pobladores en su Monumento el 4 de octubre, así como la tradicional Cena de Antiguos Pobladores y el Desfile que compartimos junto a toda la comunidad. Queremos recordar también que permanece abierta la convocatoria a Embajador y Embajadora de Ushuaia, quiénes nos representarán en las actividades a lo largo del próximo año” concluyó Beban.