Juegos Fueguinos: se disputaron las finales locales de tiro con arco 

La Secretaría de Deportes desplegó la final local de los Juegos Fueguinos de Tiro con Arco, en las instalaciones del gimnasio Mirador de los Andes, de las 640 Viviendas, y determinó así a los representantes ushuaienses que se medirán en la instancia provincial.

Un grupo de arqueros, todos integrantes de la Escuela Arqueros del Martial, disputó la clasificatoria local de los Juegos 2025 con arcos recurvos en modalidad sala, con tiro olímpico y raso, acorde al reglamento vigente para los Juegos Deportivos Fueguinos.

Posiciones: Tiro con Arco – Femenino Sub -16 :1° Lourdes Dasha Lobo con un acumulado de 412 puntos, 2° Kayla Victoria Colfo con 386 puntos y 3° Layla Estrella Ghio con 211 puntos. En el masculino Masculino . Sub -16, 1° Alan Wimber con 490 puntos, 2° Lautaro Benjamín Maure con 467 y 3° Tiziano Ezequiel Villalba con 355.

Río Grande tuvo su etapa local en la que Maia Sambran Paz (en la rama femenina) y Alejandro Reyes (en la masculina) resultaron ganadores ante Gianinna Fernández y Santiago Lescano, respectivamente.

Sambran Paz acumuló 483 puntos al cabo de las 20 rondas (de tres tiros) disputadas en el SUM de la Parroquia Virgen del Carmen; por delante de su contendiente Fernández (339).

Por su parte, Reyes alcanzó los 428 puntos frente a los 330 de Santiago Lescano, en igual cantidad de oportunidades que la instancia femenina.

La final provincial de los Juegos Fueguinos de Tiro con Arco se desarrollará este sábado, en la ciudad de Río Grande.