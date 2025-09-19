El intendente Walter Vuoto mantuvo un encuentro con docentes y directivos de las escuelas experimentales municipales, acompañado por la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina.

La reunión se desarrolló en la Sala de Situación de la Intendencia, donde abordaron el panorama educativo actual de las escuelas experimentales y se reafirmó el compromiso de continuar garantizando una educación inclusiva y de calidad.

Asimismo, dialogaron sobre las mejoras y avances en materia de infraestructura educativa y mantenimiento, y la gran noticia para el próximo ciclo lectivo del reacondicionamiento del Centro Los Alakalufes, ubicado en el mismo barrio, que se convertirá en la nueva sede del Jardín Maternal «Los Zorzales» donde los más pequeños podrán disfrutar de un espacio propio conformado así en el sector un importante polo educativo sumándose a las tres instituciones educativas que se desarrollan en la misma zona.

Esta decisión consolida y fortalece la presencia del Municipio en el acompañamiento integral a la primera infancia y a la comunidad educativa.