Defensa Civil presentó el Plan del COE municipal ante funcionarios y trabajadores de planta permanente

La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Ushuaia presentó el proyecto para la conformación del Comité Operativo de Emergencia (COE) municipal ante funcionarios y trabajadores de todas las áreas, a fin de que puedan interiorizarse y formar parte de acuerdo con las funciones que prestan dentro de la órbita gubernamental.



La exposición tuvo lugar en las instalaciones del Cepla y estuvo a cargo del director del área, Daniel Vázquez y el vicedirector, Cristian Álvarez, quienes ya habían ofrecido una primera reunión para informar sobre el proyecto al equipo de la Jefatura de Gabinete y luego, acordaron oportuno que tomara conocimiento el resto de los trabajadores municipales.



Durante la presentación se abordaron lineamientos vinculados a la planificación, prevención y respuesta ante posibles emergencias, la identificación de puntos de reunión en la ciudad y los protocolos de actuación en caso de desastres naturales, considerando que Ushuaia se encuentra en una zona de riesgo sísmico.



Allí, los profesionales de Defensa Civil destacaron que cada año se capacitan a más de 20.000 personas mediante simulacros en establecimientos educativos y dependencias públicas. Además, se desarrollan capacitaciones en el uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), requisito obligatorio para obtener la licencia de conducir. En tanto, lo próximo será la concreción de simulaciones y simulacros sobre la activación del COE.