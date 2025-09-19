Se realizará el homenaje musical “Canto de la Estepa” este viernes 26 en el museo de la ciudad “Casa Pena”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevará adelante el próximo viernes 26 de septiembre a las 18:00 horas en el Museo de la Ciudad “Casa Pena” el homenaje musical “Canto de la Estepa”, recordando al cantautor patagónico Hugo Giménez Agüero.

Dicha propuesta contará con las participaciones de Pedro Coria, Danai Nuñez, Ramón Barrenechea “El Puma de la Patagonia”, Omar Nuñez “El Patagón” y Franco Andrada recordando al cantor, compositor y locutor oriundo de Balcarce que a lo largo de 20 trabajos discográficos y su labor en radio, televisión y obra literaria dio cuenta de la historia de la Patagonia.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó “la gran participación de nuestras y nuestros artistas fueguinos en esta propuesta abierta a la comunidad donde vamos a poder compartir un espacio que reivindica no solo nuestro suelo sino además la identidad, el arraigo y el trabajo musical de una de las figuras más destacadas de nuestro folclore argentino. En este sentido desde la Municipalidad seguimos generando una agenda cultural amplia y abierta para todos nuestros vecinos y vecinas”.

Vanina Ojeda, subsecretaria de Cultura, destacó “la importancia de realizar estos homenajes a reconocidas figuras de la cultura de nuestra Patagonia. En esta ocasión recordaremos la trayectoria y carrera de Hugo Giménez Agüero, contando con músicos y músicas destacadas de nuestra ciudad”.

“Desde la gestión vamos a seguir fortaleciendo estas actividades en defensa de nuestra cultura y nuestras y nuestros artistas, finalizó Ojeda.