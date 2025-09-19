Personal del municipio de Ushuaia continúa con el bacheo de calles

La Municipalidad de Ushuaia avanza con la implementación del plan de bacheo que tiene como eje la reparación de las calles de mayor tránsito vehicular, para luego alcanzar arterias complementarias.

Durante este viernes las tareas se concentraron en la avenida Alem y Kamshen, y en días anteriores se realizaron trabajos en distintos tramos de avenida Maipú, entre otros sectores de la ciudad.



La mejora de las condiciones climáticas tras la temporada invernal permite a las cuadrillas de la Dirección de Bacheo dar continuidad al cronograma de trabajos, que consisten en la demarcación del espacio a reparar y su limpieza, el recambio de suelo, el vertido del asfalto en frío y la compactación.



En algunos casos se trata de intervenciones paliativas hasta que se realicen las reparaciones definitivas durante la temporada de obras.