Primavera Fest +50 llega a Ushuaia: una propuesta para celebrar el encuentro y la alegría

Este sábado 20 de septiembre, la ciudad de Ushuaia será escenario de una nueva edición de Primavera Fest +50, una iniciativa pensada para celebrar la llegada de la nueva estación con música, baile y encuentro. La actividad se desarrollará de 19:30 a 23:30 horas en la Escuela Provincial N.º 1 calle Av. Maipú 697, con entrada libre y gratuita.

La propuesta invita a las personas mayores a disfrutar de un espacio de recreación y celebración, fomentando la participación activa y la construcción de momentos compartidos en comunidad. Primavera Fest +50 se consolida como un evento que combina música, baile y diversión en un marco de cuidado y acompañamiento.

Tras el éxito de ediciones anteriores en otras ciudades de la provincia, esta nueva fecha en Ushuaia mantiene el mismo espíritu: generar ámbitos de disfrute, fortalecer vínculos y promover el bienestar de quienes participan.

La jornada contará con pista de baile, música en vivo, ambientación temática, espacios para fotografías y asistencia de personal sanitario, asegurando que todas y todos puedan disfrutar plenamente de la experiencia.

Desde el Ministerio de Jefatura de Gabinete se invita a toda la comunidad a sumarse a esta actividad con propuestas que promueven el encuentro y la vida en comunidad.