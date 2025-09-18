La Municipalidad abre la inscripción para el desfile del 141° Aniversario de Ushuaia 

La Municipalidad de Ushuaia invita a instituciones, clubes y asociaciones de la ciudad a participar del tradicional desfile cívico militar que se realizará el próximo domingo 12 de octubre, en el marco de la conmemoración del 141° aniversario de Ushuaia. La inscripción permanecerá abierta desde el jueves 18 hasta el martes 30 de septiembre, y se realizará a través de un formulario de Google disponible en las redes sociales oficiales del municipio o directamente en el siguiente enlace: https://acortar.link/ESGmog Una vez completado el registro, cada institución recibirá la confirmación de participación vía correo electrónico, en los plazos estipulados por la organización.

Asimismo, desde el Centro de Atención Vecinal recordaron que todas las consultas o pedidos de asistencia durante el proceso deberán canalizarse únicamente a través de WhatsApp al 2901-607236.

Desde el municipio se destacó la importancia de la participación de instituciones y organizaciones sociales en esta jornada histórica, que cada año reúne a vecinos, vecinas y turistas para fortalecer la identidad y el espíritu comunitario de Ushuaia.