30° Aniversario de la Casa de la Cultura “Enriqueta Gastelumendi”: impulsan actividades

En el marco del 30° Aniversario de la Casa de la Cultura “Enriqueta Gastelumendi”, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia impulsará diversas propuestas teatrales, musicales, artísticas y talleres.

Las actividades comenzarán el día miércoles 17 con el Concierto Lírico “Pinceladas Argentinas” en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi a las 19:30 horas, donde la soprano Karina Suárez, el tenor Diego Miguel y el pianista Diego Alfredo Pérez brindarán un repertorio de obras académicas y populares. El evento tendrá un costo de $10.000, con su venta de entradas a través del WhatsApp 11-65157927 o en el perfil de Instagram @pinceladasargentinas. El día jueves 18 habrá dos propuestas teatrales en la Sala Niní Marshall. En primera instancia, a las 20:00 horas se presentará “El Cielo está muy lejos” de Tres x Tres, donde conoceremos una historia llena de suspenso donde dos gauchos buscan huir con un botín recientemente robado. La función tendrá una entrada de $5.000, pudiendo comprarse la entrada comunicándose al 11-61042425. A las 22:00 horas, las actividades continuarán con “Pierrot Match Improvisación” de Pierrot Teatro, que presentará una divertida comedia también con un valor de $5.000 en su entrada a comprarse vía teléfono al 11-58348426.

Ya el día viernes 19 de septiembre, las propuestas continuarán con la jornada cultural #CasaAbierta, donde se desarrollará una propuesta gratuita por orden de llegada con el talleres municipal de cerámica en tres grupos a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas. Así también se realizarán visitas guiadas desde las 20:00 horas por la Muestra «Gastelumendi, 30 años de la Casa de la Cultura» que ya se encuentra disponible en el Foyer “Ego Pereda” de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 15:00 a 21:00 horas hasta el 20 de septiembre con entrada libre y gratuita; a su vez en la propuesta #CasaAbierta el Club del Pingüino llevará adelante un workshop/demostración gratuita y abierta al público. El mismo día en la Sala Niní Marshall, se presentarán el espectáculo de improvisación de Impro Stars a las 21:00 horas y el cierre a las 23:00 horas de la banda Vozenoff. Dicha propuesta tendrá una entrada de $10.000 pesos, pudiendo comprarse la misma en Solo Música, ubicado en Juan Domingo Perón N° 118. El sábado 20 de septiembre la propuesta será con entrada libre y gratuita con al presentación de la Banda Municipal en la Sala Niní Marshall con el Concierto «Enriqueta» donde la Banda interpretará un repertorio de rock nacional y música centro americana, contando también con la participación de César Rodríguez que presentará temas de su autoría a las 21:00 horas. Finalizando se llevará adelante la propuesta de Cine Infantil para las Escuelas contando con 2 funciones el lunes 22 de septiembre a las 10:30 y 15:00 horas. Las instituciones educativas que deseen participar de la propuesta, podrán inscribirse a través del correo electrónico: dircoordinacioncultural@gmail.com

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, explicó que “estamos muy contentos de acercarle a la comunidad esta variedad de propuestas pensadas para las infancias, los adolescentes, jóvenes y vecinos y vecinas, donde seguimos celebrando y visibilizando el rol central que tiene la Casa de la Cultura en la difusión y promoción del arte y la cultura en nuestra ciudad, abarcando todas las formas de arte”.

“La Casa de la Cultura ha sido un espacio de referencia y de encuentro por más de tres décadas, congregando a vecinos, vecinas y artistas, donde pueden conocer y disfrutar del maravilloso talento que hay en el circuito del arte y la cultura fueguina” concluyó Molina.



Para conocer más sobre las propuestas por el 30° Aniversario de la Casa de la Cultura “Enriqueta Gastelumendi”, las y los interesados podrán visitar las redes de “Pinceladas Argentinas” en @pinceladasargentinas por el Concierto Lírico del día miércoles 17, “El Cielo está muy lejos” y Pierrot Teatro en @elcieloestamuylejos y @pierrotteatro para la propuesta teatral del día jueves 18; @impro.stars y @vozenoffok para la jornada cultural #CasaAbierta del viernes 19, así como las de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.