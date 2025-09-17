La Municipalidad de Ushuaia alerta sobre el paso del agujero en la capa de ozono sobre la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias informa a los vecinos y vecinas que, según lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el monitoreo satelital de Copernicus, el agujero en la capa de ozono se encuentra actualmente sobre el cielo de Tierra del Fuego, afectando principalmente a Ushuaia.

El fenómeno se inició a las 9:00 horas del martes y se prolongará hasta las 18 horas de hoy miércoles 17. En tanto, por el lapso de este período, se espera una intensificación inusual de la radiación ultravioleta (UV), lo que aumenta considerablemente el riesgo de daños a la salud, como quemaduras solares, cataratas y cáncer de piel, entre otras afecciones relacionadas con la exposición prolongada al sol.

Por esa razón, se solicita a los vecinos tomar las siguientes medidas preventivas: aplicar preferentemente protector solar FPS 50 o superior, incluso si este nublado o nevando, evitar la exposición directa al sol, usar ropa clara y de manga larga, gorro/gorra y anteojos con filtro UV, proteger especialmente a niños, niñas y personas mayores, que son más vulnerables.

Cabe recordar que el agujero de ozono es una zona de la atmósfera donde la capa que protege de los rayos UV se debilita o destruye, permitiendo el paso de radiación en niveles dañinos. Este fenómeno ocurre anualmente entre agosto y diciembre sobre las regiones polares, pero ocasionalmente se extiende hacia el sur de Argentina y Chile, como ocurre en este caso.

Aunque se trata de una situación transitoria, las autoridades del municipio remarcan su impacto significativo en la salud pública. Por ello, se mantendrá una vigilancia activa del fenómeno y se brindará información actualizada a través de los canales oficiales de la municipalidad.