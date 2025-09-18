Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

“La Muni más Cerca” en los barrios KyD, Kaupén y Mirador de los Andes en 640 Viviendas

La Municipalidad de Ushuaia desplegará este sábado 20 de septiembre una nueva jornada del programa “La Muni más Cerca” en los barrios KyD, Kaupén y Mirador de los Andes (640 Viviendas), acercando servicios, prestaciones y actividades gratuitas a vecinos y vecinas.

La actividad en KyD y Kaupén se iniciará a las 9 horas, con la presencia de personal de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, que llevará adelante trabajos de puesta en valor en diferentes espacios públicos.

En paralelo, en el Colegio Los Andes (F. Romero Nº 205, barrio Mirador de los Andes – 640 Viviendas), la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, a través del área de Salud Municipal, realizará controles para la mujer, controles de niño sano, test de agudeza visual y testeos de HIV y sífilis.

En el mismo lugar, la Dirección de Zoonosis ofrecerá turnos para castración, chipeo de mascotas y entrega de antiparasitarios.

También participará la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que llevará adelante el taller “Conocé, Defendé y Actuá” sobre derechos de las mujeres, además de brindar asesoramiento e información sobre las distintas propuestas que impulsa el área.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable coordinará una jornada de limpieza y retiro de voluminosos en el sector, invitando a los vecinos y vecinas a disponer los residuos en la vereda para su recolección.

La Municipalidad destacó que este dispositivo busca fortalecer la presencia territorial y garantizar que las políticas públicas lleguen directamente a cada barrio, acompañando a las familias con servicios integrales.

